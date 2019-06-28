 Сенат США увеличил военную помощь Украине на следующий год

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США, передает БизнесЦензор.

"Сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь для безопасности Украины в $300 млн", - говорится в сообщении.

Это на $50 млн превышает помощь от США для Украины в этом году.

"Законопроектом предусмотрено направить $100 млн из $300 млн исключительно на летальные виды вооружений", - сообщает посольство.

Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны.