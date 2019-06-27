 Итоги недели: Поражение Фирташа, тысяча гривен одной банкнотой и новый глава таможни

ФИНАНСЫ

Нацбанк вводит купюру в 1000 гривен и выводит из обращения мелкие монеты

Национальный банк с 25 октября вводит в обращение банкноту нового номинала – 1000 гривен. На ней будет изображен портрет Владимира Вернадского.

Кроме этого, до конца года планируется ввести в обращение монету номиналом 5 грн.

В то же время из оборота выводятся монеты номиналом 1, 2, 5 копеек, которые с 1 октября перестанут быть платежным средством. Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек.

Вложения иностранцев в украинские облигации превысили рекордные 56 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов достиг нового исторического рекорда – 56,22 млрд грн, увеличившись по итогам прошедших 25 июня первичных аукционов на 4,79 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Рост промышленного производства в мае замедлился до 1,6%, – Госстат

По данным Госстата, промышленное производство в мае 2019 года выросло на 1,6% по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%. По итогам первых пяти месяцев рост промпроизводства составляет 0,9%.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" может приостановить импорт газа из-за нехватки средств

"Нафтогаз Украины" уже в августе может приостановить импорт газа для его закачки в подземные хранилища, если не найдет соответствующее финансирование, заявил глава НАК Андрей Коболев. В таком случае страна может не успеть довести запасы ПХГ до 20 млрд кубометров газа, необходимых на случай полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

"Укртрансгаз" предложил поставщикам газ в хранилищах вместо денег

"Укртрансгаз" во избежание дефолта по контрактам на поставку газа для производственно-технологических нужд предложил вместо денег газ в подземных хранилищах, которым контрагенты смогут распоряжаться в начале 2020 года.

Уже на следующий день "Укртрансгаз" договорился о реструктуризации задолженности на сумму 1,47 млрд грн с компанией "ЭРУ Трейдинг", совладельцем которой ранее был руководитель газового направления "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Ввод мощностей возобновляемой энергетики во втором квартале вырос в 6 раз

По данным НКРЭКУ, Украина в апреле-июне 2019 года ввела 656 МВт мощностей возобновляемых источников энергии, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя и несколько меньше, чем в первом квартале.

Россия увеличила квоты на поставку автогаза и дизтоплива в Украину

По данным СМИ, Министерство экономического развития России согласовало на июль поставку в Украину 250 тыс. тонн дизельного топлива, удовлетворив все заявки российских компаний.

Также в полном объеме удовлетворены заявки на поставку сжиженного газа в Украину в течение июля из РФ и Казахстана, тогда как в июне Россия урезала квоту на 40%, по сравнению с объемом поставок в мае.

Разделенные по времени тарифы на электроэнергию для населения продолжат действовать

Нацкомиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг опровергла сообщение о прекращении действия тарифов на электроэнергию для населения, дифференцированных по периодам времени, указав, что они продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

ВЛАСТЬ

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет ЕС 27 июня продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года.

Кабмин установил доплаты пенсионерам с минимальной пенсией

Кабинет министров принял решение доплачивать пенсионерам с минимальной страховой пенсией из Пенсионного фонда сумму, недостающую до 2 тыс. грн. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, решение о повышении пенсий с 1 июля коснется 2,5 млн людей.

Одновременно Кабинет министров внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год, увеличив его расходы и доходы на 29,9 млрд грн.

Кабмин ограничил тарифы на отопление и горячую воду

Кабинет министров определил максимальный уровень цены 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

По расчетам правительства, максимальный тариф на горячую воду для населения составит 83 грн для квартир с полотенцесушителем и 75 грн за 1 кубический метр – без них.

Нефьодов победил в конкурсе на должность главы новой Таможенной службы

Первый заместитель министра экономического развития и тоговли Максим Нефьодов победил в конкурсе на главу Государственной таможенной службы после того, как апелляционный суд разрешил возобновить заблокированный с апреля конкурс на эту должность.

КОРПОРАЦИИ

Коболев получил 261 миллион премии за победу в Стокгольмском арбитраже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году получил по месту работы 286,5 млн грн выплат, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом", говорится в отчетности группы "Нафтогаз" за 2018 год.

АМКУ начал расследование против агрохолдинга Косюка

Антимонопольный комитет начал расследование действий группы МХП Юрия Косюка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке курятины. По итогам расследования агрохолдингу может грозить штраф.

Верховный Суд утвердил ликвидацию задолжавшей "Укрэксимбанку" 2 миллиарда компании Клюевых

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Укрэксимбанка" и оставил без изменений решения нижестоящих инстанций, которыми ЧАО "Укрподшипник" братьев Клюевых было признано банкротом. Госбанк заявлял требования к "Укрподшипнику" на 2,04 млрд грн.

ТРАНСПОРТ

"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 дней до отправки поезда

С 8 июля пассажиры смогут приобретать билеты на некоторые поезда за 60 суток до даты их отправки. Услуга уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" и поездов международного сообщения со странами Запада.

Аэропорт "Киев" приостановит работу в сентябре из-за ремонта взлетной полосы

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского ("Жуляны") прекратит прием/отправку рейсов со 2 по 12 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. На время проведения работ авиакомпании временно перенесут рейсы в аэропорт "Борисполь".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд в Австрии окончательно разрешил выдать Фирташа властям США

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, где олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

Несколькими днями ранее Федеральный окружной судья США Ребекка Паллмейер отклонила ходатайство адвоката украинского бизнесмена в США о прекращении дела против него в этой стране.

Коломойский начал распродажу активов в США из-за расследования ФБР

По данным СМИ, ФБР ведет расследование против бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова из-за возможного нарушения специального федерального закона RICO, который был принят для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.

Бизнесменов обвиняют в легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре и незаконном обогащении.

При этом в последние годы американская Optima Management Group, фигурирующая в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения, значительно сократила портфель недвижимости в США.

Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко

Шестой апелляционный админсуд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек по уплате налогов компаниям Александра Онищенко фактически переносится с бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы

Как выяснили журналисты, глава Офиса президента Андрей Богдан ранее был причастен к обнаруженным Фондом гарантирования вкладов физических лиц кредитным аферам, связанным с выведением заложенных в банках активов.

Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука

Заказчиком строительства жилого дома на участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуры, является ООО "Оболоньторгстандарт", а генподрядчиком – ООО "Спецмехбуд 21". Указанные компании связаны с Андреем Ваврышем – экс-заместителем директора Департамента градостроительства КГГА и другом главы Офиса президента Андрея Богдана, а также Дмитрием Исаенко – экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. Сейчас он баллотируется в парламент по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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