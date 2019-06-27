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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:Нафтогаз (1739) премия (43) Стокгольм (166) Коболев (328)

 Коболев получил 261 миллион премии за победу в Стокгольмском арбитраже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в 2018 году получил по месту работы 286,5 млн грн выплат, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

Об этом свидетельствуют данные отчетности группы "Нафтогаз Украины" за 2018 год, которая опубликована на сайте НАК, передает БизнесЦензор.

Таким образом, зарплата Коболева за год составила 25,5 млн грн.

По данным отчетности, зарплата первого заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Переломы за 2018 год составила 27,5 млн грн, замглавы правления-финансового директора компании Сергея Коновца – 22,7 млн грн, члена правления Юрия Колбушкина – 17,3 млн грн.

Уволенный в марте глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко за 2018 год заработал 20,6 млн грн, а директор дивизиона "Нефть" Николай Гавриленко – 13,7 млн грн. Оба этих топ-менеджера также были членами правления "Нафтогаза", но не получали за это отдельного вознаграждения.

В целом выплаты членам правления НАК в 2018 году составили 389,3 млн грн.

В отчете отмечается, что в течение 2018 и 2017 годов управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров.

"Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн)", – сказано в документе.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что не намерен пересматривать решение о выделении премии руководству компании в размере $46,3 млн за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту с компанией "Газпромом" на транзит газа.

По решению наблюдательного совета "Нафтогаза" были выплачены $21 млн, рассказывал главный коммерческий директор "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Также известно, что "Нафтогаз" в течение 2017 года выплатил руководству компании, состоящему из шести членов правления и девяти директоров направлений, 214 млн грн заработной платы и премий, тогда как годом ранее четыре члена правления и шесть директоров получили 87 млн грн.

Напомним, по спору в отношении транзитного контракта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" вылатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда, однако "Газпром" отказался выполнять это решение, заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, а также оспорив решения арбитража в апелляционном суде.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134637
 
 
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 Топ комментарии
 
1. Арбитраж выиграл не Коболев, а команда иностранных адвокатов, нанятая им еще за 250 млн. долларов. 2. Арбитраж выиграли, а деньги где, Зин? Премия за то, что мы бесплатно порадовались. 3. Зато какой молодец, помог своей маме. Она же, бедная, голодает на помойке в Майами. А 17 млн. баксов помогут ей как-то свести концы с концами. 4. Хороший работник, хороший сын, слава Коболеву! Ура!
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И это зарплата у людей, которые ничего не добывают и ничего не производят, просто у одних покупают, другим продают. Ох и трудно будет наладить нормальную жизнь в такой стране.
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На такие зарплаты и премии никакого повышения тарифов не хватит. Ну не потянут украинцы на своих щеях столько оглоедов.
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Из-за этого премированного за образцовый труд Украина и без газа останется! Украинскаий газ куда дели, сволочи!
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1. Арбитраж выиграл не Коболев, а команда иностранных адвокатов, нанятая им еще за 250 млн. долларов. 2. Арбитраж выиграли, а деньги где, Зин? Премия за то, что мы бесплатно порадовались. 3. Зато какой молодец, помог своей маме. Она же, бедная, голодает на помойке в Майами. А 17 млн. баксов помогут ей как-то свести концы с концами. 4. Хороший работник, хороший сын, слава Коболеву! Ура!
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И это зарплата у людей, которые ничего не добывают и ничего не производят, просто у одних покупают, другим продают. Ох и трудно будет наладить нормальную жизнь в такой стране.
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Ахахаха.
А в какой нормальной стране наоборот?
Зарабатывает много тот кто приносит много денег. И если хороший менеджер приносит миллионы то и зарплата у него будет соответсвующая. Пора бы понимать основы, платят не тому кто много работает а тому кто приносит много денег.
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конченые уроды правят страной. интересно, кто крыша у этого чмошника коболева?
и когда уже его возьмут за яйца и вернут не заработаные премии?
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Неоднократно этот вопрос задавался, но вместо ответа, как правило, набегала свора порохоботов и начинала оскорблять спрашивающего и хваля эту кобелину. Так что ответ очевиден, чей это кобель, строителя собачьих будок, а когда возьмут, кто знает.
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Да никто его не возьмет. Если поедут брать, его предупредят, он вскочит в самолет и полетит к маме в Америку.

Шоколадок из власти надо вычищать долго и тщательно. Пока шоколадки все еще правят страной.
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На такие зарплаты и премии никакого повышения тарифов не хватит. Ну не потянут украинцы на своих щеях столько оглоедов.
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За это его надо арестовать и все конфисковать! вообще дура беструсая офигела!
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вот вам и бедная украйина нехрена она небедная просто обдирают
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Цю вгодовану свиню, коболєва - на палю! От і все.
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Володя, ти что санитарам бабки даешь, чо тебя до сих пор не свяжут. Ти ж свет палишь, а на пороги енергоринок...
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Коболев украл эти деньги у учителей,пенсионеров,врачей..Ведь Газпром никаких штрафов ещё не платил.
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"...за победу в Стокгольмском арбитраже....."

Смешно. Рашка не будет платить ни копейки. От этой победы Украине придется отказаться, иначе Газпром газа не даст. А физического реверса у нас нет. По бумагам, конечно, газ куплен в Европе. По бумагам все хорошо и мы не используем российский газ. Но только по бумагам. В реале же как использовали российский газ, так и используем. Только раньше покупали газ напрямую у Газпрома, а теперь покупаем через посредника. Если Нафтогаз не откажется от победы в арбитраже, то Газпром газ не даст. Интересно, Коболев премию вернет, если Рашка так и не заплатит? Ах, да, он же уже перевел все миллионы маме в Омерику. И сам, наверное, после отставки поедет в Омерику. Что ему делать в нищей Украине? Все, что можно было из Украины высосать, они высосали.
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Ещё одно подтверждение народной мудрости - жадности человеческой предела нет. Особенно это касается обезьян в украинской власти. Никаких этических норм - только жажда наживы. Быдло.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаКоболев получил 261 миллион премии за победу в Стокгольмском арбитраже
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