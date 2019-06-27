 Коболев получил 261 миллион премии за победу в Стокгольмском арбитраже

Об этом свидетельствуют данные отчетности группы "Нафтогаз Украины" за 2018 год, которая опубликована на сайте НАК, передает БизнесЦензор.

Таким образом, зарплата Коболева за год составила 25,5 млн грн.

По данным отчетности, зарплата первого заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Переломы за 2018 год составила 27,5 млн грн, замглавы правления-финансового директора компании Сергея Коновца – 22,7 млн грн, члена правления Юрия Колбушкина – 17,3 млн грн.

Уволенный в марте глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко за 2018 год заработал 20,6 млн грн, а директор дивизиона "Нефть" Николай Гавриленко – 13,7 млн грн. Оба этих топ-менеджера также были членами правления "Нафтогаза", но не получали за это отдельного вознаграждения.

В целом выплаты членам правления НАК в 2018 году составили 389,3 млн грн.

В отчете отмечается, что в течение 2018 и 2017 годов управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров.

"Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн)", – сказано в документе.

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что не намерен пересматривать решение о выделении премии руководству компании в размере $46,3 млн за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту с компанией "Газпромом" на транзит газа.

По решению наблюдательного совета "Нафтогаза" были выплачены $21 млн, рассказывал главный коммерческий директор "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Также известно, что "Нафтогаз" в течение 2017 года выплатил руководству компании, состоящему из шести членов правления и девяти директоров направлений, 214 млн грн заработной платы и премий, тогда как годом ранее четыре члена правления и шесть директоров получили 87 млн грн.

Напомним, по спору в отношении транзитного контракта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" вылатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда, однако "Газпром" отказался выполнять это решение, заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, а также оспорив решения арбитража в апелляционном суде.

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