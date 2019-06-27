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Все про:Нафтогаз (1739) отчет (103) прибыль (870)

 "Нафтогаз" опубликовал годовую отчетность

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

Об этом сообщается в обнародованном 27 июня консолидированном отчете группы "Нафтогаза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В "Нафтогазе", в частности, поясняют снижение прибыли финансовым эффектом от признания решений Стокгольмского трибунала. Если в 2017 году группа признала нетто-прибыль 12,7 млрд грн от решений арбитража по контрактам на транзит и закупку газа, то в 2018 году было признано 4,8 млрд грн невозмещенного НДС от суммы назначенной трибуналом в пользу "Нафтогаза" в транзитном производстве.

На снижение прибыли также повлиял рост расходов на создание резерва сомнительных долгов на 7 млрд грн, в основном от деятельности по балансировке в сегменте внутренней транспортировки газа. Кроме того, на показателе отразились и расходы на создание обеспечений по ряду судебных исков.

Согласно аудированному Deloitte документу, доход "Нафтогаза" от реализации в 2018 году возрос на 12,7% (на 28,834 млрд грн) – до 256,31 млрд грн, валовая прибыль – на 10,2% (на 7,15 млрд грн), до 77,48 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134636
 
 
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Нафтогаз" опубликовал годовую отчетность
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