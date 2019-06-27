 Россия восстановит объемы поставок автогаза в Украину после снижения в июне, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на осведомленные источники на рынке, передает БизнесЦензор.

"В случае с "Роснефтью", ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК", – сообщил собеседник издания.

Напомним, что по имеющейся информации, квота составляет 43 тыс. тонн.

По данным трейдеров, компания "Укрэнерджи", которая является поставщиком ресурса "Лукойла", ожидает на июль поставку 15 тыс. тонн.

Также по словам источников издания, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителей на транзитные поставки сжиженного газа в Украину.

"Объем транзита ожидается на уровне 30-35 тыс. тонн", – сообщил знакомый с ситуацией источник, уточнив, что речь идет об объеме "Тенгизшевройла".

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном газомоторном топливе.

Как отмечает издание, в то же время есть опасения, что ввиду ремонтных работ на Локосовском ГПЗ "Лукойла", может сократиться поставка сжиженного газа компанией в Украину. Напомним, что этот ГПЗ является основным поставщиком ШФЛУ для Пермского НПЗ компании, с которого осуществляются отгрузки в адрес "Укрэнерджи".

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Как сообщалось, в конце мая стало известно, что Россия урезала июньскую квоту на поставки сжиженного газа в Украину на 40%, по сравнению с объемом поставок в мае.

В частности, "Роснефть" получила разрешение на экспорт 20 тыс. тонн вместо 43 тыс. т, а "Лукойл" – 12 тыс. тонн.

По итогам 20 дней июня, в Украину, по оперативным данным, поступило около 20 тыс. тонн автогаза от "Роснефти" и 8 тыс. тонн от "Лукойла".

Напомним, 18 апреля Россия ввела санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на поставку нефтепродуктов. По решению правительства РФ, вывоз сжиженного газа и дизтоплива из России в Украину возможен только при наличии специального разрешения Минэкономразвития РФ. При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно. Санкции вступили в силу с 1 июня.

В 2018 году напрямую из России в Украину было поставлено 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило 29% от баланса рынка. Часть российского автогаза в 2018 году поступала в Украину через транзитные терминалы в Беларуси.

По итогу первых 5 месяцев 2019 года прямые поставки из России обеспечили 38,5% объема украинского рынка – 277 тыс. тонн из 718 тыс. тонн.

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