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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 ДТЭК Ахметова сконцентрировал 100% акций оператора электросетей Донетчины

ООО "Инвестэкогаз", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимающееся оптовой торговлей топливом, завершило выкуп акций ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" у миноритарных акционеров в рамках процедуры squeeze-out, в результате чего ДТЭК опосредованно сконцентрировал все 100% акций компании.

Согласно новой структуре собственности компании, 95,71% акций ЧАО принадлежит DTEK B.V. (Нидерланды), а еще 4,29% – "Инвестэкогаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цена приобретения одной акции составила 0,01 грн при номинальной стоимости 1,86 грн.

Согласно опубликованному годовому отчету предприятия, в 2018 году оно получило чистый убыток 317,4 млн грн, а его собственный капитал является отрицательным – "минус" 1,7 млрд грн.

Как сообщалось, в середине мая "Инвестэкогаз" заявил о намерении воспользоваться правом принудительного выкупа акций, а в начале июня направил публичное безотзывное требование о приобретении акций "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" у миноритарных акционеров, которым на тот момент принадлежало 4,29% акций.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" вместе с шестью другими предприятиями: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134613
 
 
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Ну и, куда смотрит антимонопольный?, потроху в дупу. Это ни концентрация в одних руках
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаДТЭК Ахметова сконцентрировал 100% акций оператора электросетей Донетчины
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