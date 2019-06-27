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 В Белой Церкви стартовали всеукраинские соревнования специалистов по диагностике газопроводов

В Белой Церкви 25 и 26 июня состоялся первый этап финальной части всеукраинских соревнований специалистов диагностики газопроводов "Наше мастерство-ваша безопасность!", в котором приняли участие 7 команд из разных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Житомиргаз", передает БизнесЦензор.

В соревнованиях всеукраинского уровня соревновались бригады комплексно-приборного обследования газопроводов (КПО) из "Черниговгаза", "Винницагаз", "Николаевгаза", "Житомиргаза", "Черниговгаза", "Хмельницкгаза" и "Черкассыгаза".

"Погода повреждает газопровод, изоляционное покрытие на нем – это все природные процессы. В приоритете – безопасность граждан, а мы следим за тем, чтобы газовые сети нашей области были в надлежащем состоянии", – рассказал участник соревнований дефектоскопист АО "Житомиргаз" Сергей Рожанчук.

Согласно условиям соревнований, конкурсная комиссия проверяла теоретические знания специалистов, следила за последовательностью действий обследования газопровода в шурфе, комплексного приборного обследования подземного и надземного газопровода. На выполнение каждой из задач команды имели ограниченное количество времени.

Как отмечается в сообщении, за год специалисты комплексно-приборного обследования газопроводов обходят тысячи километров газопроводов. Только в прошлом году специалистами было предотвращено более полторы тысячи аварийных ситуаций на газопроводе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134610
 
 
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