[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.99 29.37
 Энергетика
  217  0
Все про:НКРЭКУ (670) альтернативная энергетика (355)

 Ввод мощностей возобновляемой энергетики во втором квартале вырос в 6 раз

Украина в апреле-июне 2019 года ввела 656 МВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные обнародовала Нацкомиссия, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во втором квартале, в частности, введено 71 МВт мощностей ветроэлектростанций (ВЭС) и 568,3 МВт мощностей солнечных электростанций (СЭС), а также 16 МВт биогазовых установок.

Таким образом, по состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3 634,4 МВт, в том числе СЭС – 2 640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

Как сообщалось, по данным НКРЭКУ, Украина в январе-марте 2019 года ввела 861,1 МВт ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

Объекты ВИЭ в первом квартале текущего года произвели 1,9 млрд кВт-ч электроэнергии.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134606
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаВвод мощностей возобновляемой энергетики во втором квартале вырос в 6 раз
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Киев назначение ПАСЕ Россия электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх