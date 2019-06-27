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 Нацбанк увеличил покупку валюты до $44 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 24 по 27 июня купил на межбанковском валютном рынке $44 млн, тогда как неделей пополнил резервы на $40,5 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе $24 млн были приобретены по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), еще $20 млн НБУ купил путем проведения интервенции по наилучшему курсу.

При этом продажу валюты на межбанке на текущей неделе НБУ не осуществлял.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1,64 млрд, а продал – $231,43 млн.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 18 по 21 июня купил на межбанковском валютном рынке $40,5 млн, тогда как неделей пополнил резервы на $135,1 млн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134605
 
 
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