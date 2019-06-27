 Антимонопольный комитет предупредил производителей электроэнергии о штрафах за завышение цен

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"С 1 июля в Украине вводится новая модель рынка электроэнергии. Либерализация происходит в условиях нерешенных проблем, наиболее острой из которых является высокая концентрация рынка – доля "Энергоатома" составляет более 55% рынка генерации электроэнергии, "ДТЭК" – около 25%", – отмечается в сообщении.

Как указывают в АМКУ, олигопольная структура рынка может привести как к заговору между крупнейшими игроками, так и к жесткой конкуренции между ними.

Наличие структурных признаков монополии на рынке генерации электроэнергии АМКУ выявил еще в июне 2016 года. Однако тогда возможностей для злоупотребления своей рыночной властью ни одна из компаний не имела, поскольку государство регулировало тарифы, цены и условия продажи товара.

При этом АМКУ внесен ряд предложений, направленных как на снижение концентрации и снятие барьеров доступа на рынок, так и на запуск конкурентного рынка электроэнергии. Ряд рекомендаций Комитета не учтены до сих пор. Прежде всего, это привлечение импорта, ликвидация перекрестного субсидирования и погашения задолженности в отрасли.

"Следовательно, должны констатировать наличие высоких рисков злоупотребления рыночной властью, которые могут проявиться уже с 1 июля", – подчеркивается в сообщении.

В частности, АМКУ отмечает возможность установления монопольно высоких цен, применения разных цен или условий к равнозначным соглашениям, создания искусственного дефицита (отказ от реализации/ограничения производства), недопуска на рынок новых игроков, использования или разглашение инсайдерской информации.

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АМКУ отмечает, что в первые 6-9 месяцев новый рынок будет работать в условиях так называемого "безопасного переходного режима", во время которого будут действовать определенные ограничения самостоятельности генерирующих компаний. АМКУ настаивает, что именно этот период должен быть использован для основательной работы по созданию конкурентных условий работы на рынке.

"Для того, чтобы заставить крупнейших игроков соревноваться (а не договариваться) между собой, нужно, в частности: реализовать предложения АМКУ по внедрению на рынке двусторонних договоров биржевой торговли по принципу двустороннего электронного аукциона; привлечь импортную электроэнергию как действенного конкурента для отечественных производителей (на первом этапе по крайней мере в "Бурштынский остров", что уже создаст конкурентное давление на генерацию)", – заявляют в АМКУ.

По мнению Комитета, реализация этих мероприятий позволит ввести настоящую конкуренцию, которая обеспечит снижение цен на электроэнергию, повышение качества и безопасности предоставления услуг по ее поставке, обеспечение энергетической безопасности государства через синхронизацию ОЭС Украины с европейским рынком.

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