 Антимонопольный комитет начал расследование против агрохолдинга Косюка

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно сообщению, во время исследования этого рынка АМКУ выявил, что группа МХП имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке первичной реализации куриного мяса. При этом имеются признаки злоупотребления группой МХП этим доминирующим положением.

В частности, АМКУ установил, что производство куриного мяса осуществляется группой на собственных птицефабриках, а почти весь объем производимого товара реализуется на внутренний и внешние рынки через ЧАО "Мироновский хлебопродукт".

Затем продажа мяса птицы "Мироновский хлебопродукт" осуществляется как собственными силами, так и с помощью дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров (торговые партнеры).

При этом исследование АМКУ выявило, что "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы МХП и запрещает этим партнерам продавать продукцию конкурентов.

"То есть, "Мироновский хлебопродукт" практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров. Эти действия группы МХП могут привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенного ограничения права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также навязывания участникам рынка собственных правил поведения", – отметил Терентьев.

Глава АМКУ указал, что целью таких действий может быть как укрепление собственных позиций на рынке, так и попытки ограничить конкурентоспособность товаров конкурентов, имеющих более слабые позиции на рынке.

Антимонопольный комитет также начал сбор и анализ доказательств по делу.

Как сообщалось, в начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

В 2018 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) продал внешним потребителям 593,53 тыс. тонн куриного мяса, что на 11,4% больше, чем в 2017 году.

Систая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

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