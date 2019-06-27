[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.98 29.35
 Регуляторная политика, Аграрный рынок
  1326  16
Все про:монополия (47) Антимонопольный комитет (677) курятина (78) Терентьев (25) Косюк (129)

 АМКУ начал расследование против агрохолдинга Косюка

Антимонопольный комитет (АМКУ) начал расследование действий группы МХП, которая объединяет 5 птицефабрик, и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащих Юрию Косюку, на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно сообщению, во время исследования этого рынка АМКУ выявил, что группа МХП имеет структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке первичной реализации куриного мяса. При этом имеются признаки злоупотребления группой МХП этим доминирующим положением.

В частности, АМКУ установил, что производство куриного мяса осуществляется группой на собственных птицефабриках, а почти весь объем производимого товара реализуется на внутренний и внешние рынки через ЧАО "Мироновский хлебопродукт".

Затем продажа мяса птицы "Мироновский хлебопродукт" осуществляется как собственными силами, так и с помощью дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров (торговые партнеры).

При этом исследование АМКУ выявило, что "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы МХП и запрещает этим партнерам продавать продукцию конкурентов.

"То есть, "Мироновский хлебопродукт" практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибуторов и партнеров. Эти действия группы МХП могут привести к нарушению структуры рынка дистрибуции курятины, существенного ограничения права других участников рынка свободно выбирать себе партнеров, а также навязывания участникам рынка собственных правил поведения", – отметил Терентьев.

Глава АМКУ указал, что целью таких действий может быть как укрепление собственных позиций на рынке, так и попытки ограничить конкурентоспособность товаров конкурентов, имеющих более слабые позиции на рынке.

Антимонопольный комитет также начал сбор и анализ доказательств по делу.

Как сообщалось, в начале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оценивал долю агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

В 2018 году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) продал внешним потребителям 593,53 тыс. тонн куриного мяса, что на 11,4% больше, чем в 2017 году. 

Систая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134588
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Петиных олигархов начали щемить. И это хорошо.
 показать весь комментарий
 
Косюка нужно в тюрьму на пожизненное посадить .И эта гнида Косюк ещё и миллиардные дотации с бюджета Украины грабила .
 показать весь комментарий
 
давно пора это куриного "короля" на кол посадить вместе с его шоколадным кентом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петиных олигархов начали щемить. И это хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
давно пора это куриного "короля" на кол посадить вместе с его шоколадным кентом.
 показать весь комментарий
 
 
А де цей продажний АМКУ був на протязі 5 років? Барижному півню ж0пу вилизував, а зараз прокинувся!!!
 показать весь комментарий
 
Решили подержать за вымя святого человека?) Антимонопольный комитет начал расследование против агрохолдинга Косюка - Цензор.НЕТ 8219
 показать весь комментарий
 
 
Да не хрена он не Петин ,дело другое ,да действительно МХП монополист на рынке курятины ,удивляет почему так долго они этого не замечали ?И второе хватит ли сил у АМКУ противостоять деньгам Косюка ?
 показать весь комментарий
 
А первым заместителем главы АП в 2014 году, а затем внештатным советником пэдры он по принуждению работал? АМКУ начал расследование против агрохолдинга Косюка - Цензор.НЕТ 6249
 показать весь комментарий
 
Косюка нужно в тюрьму на пожизненное посадить .И эта гнида Косюк ещё и миллиардные дотации с бюджета Украины грабила .
 показать весь комментарий
 
 
****** ему штраф на сумму полученных госдотаций, полученных от государства за все 5 лет царствования Пэдры пэршого
 показать весь комментарий
 
Нарешті звернули увагу на курячого короля, а як же король енергетики? ДТЕК?
 показать весь комментарий
 
 
В Украіні не повинно бути недоторканих крадіів.
 показать весь комментарий
 
 
Отак.а мав би власну партію,чи телеканальчик-хрін би наїхали.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политикаАМКУ начал расследование против агрохолдинга Косюка
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин назначение НКРЭКУ ПАСЕ Россия электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх