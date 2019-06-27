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 Нацкомиссия повысит тарифы "Укртрансгаза" на закачку и отбор из газохранилищ на 45%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, с 1 августа 2019 года увеличит тарифы АО "Укртрансгаз" на услуги по закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах на 44,9%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно одобренному комиссией 27 июня проекту постановления, тариф на закачку увеличится с 64,4 грн за 1 тыс. кубометров в сутки до 93,3 грн за 1 тыс. кубометров в сутки, на отбор – с 67,1 грн за 1 тыс. кубометров в сутки до 97,2 грн за 1 тыс. кубометров в сутки (все – без НДС).

Тариф на услуги по хранению газа останутся на действующем уровне – 0,172 грн за 1 тыс. кубометров в сутки.

Тариф пересмотрен в связи с тем, что действующие тарифы год назад были установлены с учетом снижения тарифной выручки "Укртрансгаза" из-за наложенного на них штрафа.

"Таким образом, департаментом были осуществлены расчеты тарифов на услуги хранения (закачка, отбора) газа с учетом полной планируемой себестоимости предоставления услуг, планируемой прибыли и планируемой мощности закачки, хранения и отбора природного газа, принятых к расчету действующих тарифов на услуги хранения (закачка, отбора) газа без учета корректировки годовой плановой тарифной выручки, что было осуществлено в течение базового периода", – поясняется в проекте постановления.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134587
 
 
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