 Нацкомиссия повысит тарифы "Укртрансгаза" на закачку и отбор из газохранилищ на 45%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно одобренному комиссией 27 июня проекту постановления, тариф на закачку увеличится с 64,4 грн за 1 тыс. кубометров в сутки до 93,3 грн за 1 тыс. кубометров в сутки, на отбор – с 67,1 грн за 1 тыс. кубометров в сутки до 97,2 грн за 1 тыс. кубометров в сутки (все – без НДС).

Тариф на услуги по хранению газа останутся на действующем уровне – 0,172 грн за 1 тыс. кубометров в сутки.

Тариф пересмотрен в связи с тем, что действующие тарифы год назад были установлены с учетом снижения тарифной выручки "Укртрансгаза" из-за наложенного на них штрафа.

"Таким образом, департаментом были осуществлены расчеты тарифов на услуги хранения (закачка, отбора) газа с учетом полной планируемой себестоимости предоставления услуг, планируемой прибыли и планируемой мощности закачки, хранения и отбора природного газа, принятых к расчету действующих тарифов на услуги хранения (закачка, отбора) газа без учета корректировки годовой плановой тарифной выручки, что было осуществлено в течение базового периода", – поясняется в проекте постановления.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram