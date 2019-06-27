 Кабмин увеличил расходы Пенсионного фонда на 30 миллиардов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №544 от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, общие доходы Пенсионного фонда на 2019 год увеличены на 29,9 млрд грн – до 438,63 млрд грн.

В том числе предусмотрено увеличение собственных доходов Пенсионного фонда до 245,8 млрд грн за счет прироста поступлений от единого взноса на 15,23 млрд грн.

При этом дотация госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда увеличена на 14,67 млрд грн.

В то же время общие расходы Пенсионного фонда также увеличены на 29,9 млрд грн – до 438,23 млрд грн. При этом остаток собственных средств Фонда на конец года составит всего 399,6 млн грн.

Также предусмотрено погашение займов, предоставленных Пенсионному фонду с единого казначейского счета в 2018 году на сумму 4,76 млрд грн.

Как сообщалось, постановлением Кабмина №543 от 26 июня правительство установило доплаты пенсионерам с минимальной пенсией до уровня 2 тысячи гривен в месяц.

В ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Ранее Гройсман отмечал, что решение о повышении пенсий коснется 2,5 млн людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы.

Повышение пенсий для указанных категорий людей запланировано с 1 июля, теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн. По словам премьера, это станет очередным этапом перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

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