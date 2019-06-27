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Все про:Россия (3914) санкции (1230) Евросоюз (1881)

 Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет ЕС 27 июня продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе Совета, передает БизнесЦензор.

"Это решение следует за обновленной информацией от канцлера Меркель и президента Макрона Европейскому совету от 20-21 июня 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций", – сказано в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

"В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России. Совет ЕС оформил это решение сегодня в письменном виде", – отмечается в документе.

Первоначально санкции ЕС, направленные на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также на товары двойного назначения, были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине. В сентябре 2014 года секторальные санкции были ужесточены.

Экономические санкции ЕС, в частности, предусматривают ограничение доступа к рынкам капитала ЕС для пяти основных российских государственных финансовых институтов и их дочерних подразделений, а также трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний.

Санкции включают запрет на экспорт и импорт оружия из РФ, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России.

Кроме того, ЕС ограничил доступ России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщалось, 20 июня Совет ЕС также продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Кроме этого, в связи с российской агрессией против Украины ЕС ввел персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134581
 
 
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