 Нацкомиссия отменит "зеленый" тариф для построенных с 2020 года наземных домашних СЭС

Такое решение регулятор принял на заседании 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Так, НКРЭКУ внесла изменение в постановление №447 от 29 марта 2019 года, исключив два периода предоставления ЗТ - для СЭС и ВЭС домохозяйств мощностью до 30 кВт, построенных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года и с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

НКРЭКУ подчеркнула, что обязательств по отмене постановления №447 у нее нет, поэтому установленный ЗТ для всех домашних СЭС и ВЭС до 30 кВт, построенных с 1 апреля 2013 года до 1 января 2020 года, продолжит действовать.

Вместе с тем регулятор отмечает, что у него больше нет обязательства ежеквартально пересчитывать ЗТ в соответствие с изменениями курса евро (для домашних СЭС - исходя из 18 евроцентов за кВт-ч), поэтому их ставки останутся в гривне неизменными и будут действовать до 1 января 2030 года.

Как сообщалось, проблема предоставления ЗТ для наземных домашних СЭС возникла после принятия закона о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (2712-VIII), опубликованного 21 мая.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ - установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

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