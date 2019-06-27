 Акционер "Альфа-Банка" разместил облигации в евро под 6,75% годовых

Согласно сообщению банка, дата погашения новых ценных бумаг – 6 июля 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Облигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.

В банке напоминают, что данный выпуск еврооблигаций стал 16 подобным выпуском компании ABH Ukraine с начала 2015 года.

Как сообщалось, в июне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых.

Напомним, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций "Укрсоцбанка" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является "Альфа-Банк", в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе "Альфа-Банка" крупнейшего частного банка в стране.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

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