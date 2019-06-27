 Кабмин установил доплаты пенсионерам с минимальной пенсией

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №543 от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом дополнено новым пунктом постановление №124 от 20 февраля "Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году".

В частности, установлено, что с 1 июля 2019 года в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) для лиц, которые получают пенсию с законом с учетом страхового стажа, не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Согласно закону, минимальный размер пенсии по возрасту назначается при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом. Таким образом, согласно госбюджету, с 1 июля минимальная пенсия составит 1564 грн.

Финансирование этих выплат Кабмин решил осуществлять за счет выделяемой из госбюджета дотации Пенсионному фонду.

Как сообщалось, в ходе заседания Кабмина в среду, 26 июня, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров закрепил механизм повышения пенсий для людей, которые имеют большой стаж, но в течение всего рабочего периода получали небольшие зарплаты.

Ранее Гройсман отмечал, что решение о повышении пенсий коснется 2,5 млн людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы.

Повышение пенсий для указанных категорий людей запланировано с 1 июля, теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн. По словам премьера, это станет очередным этапом перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.

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