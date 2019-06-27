 Кабмин сократил расходы на модернизацию шахт на 320 миллионов

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №542 от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в пункт 4 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли, утвержденного постановлением Кабмина №80 от 23 января с изменением, предусмотренным постановлением №478 от 5 июня.

В частности, предусмотренные ранее расходы на осуществление мероприятий по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий в сумме 704,5 млн грн уменьшены до 383,61 млн грн.

Изначально на эти цели предусматривалось выделить 1 млрд грн, однако постановлением №478 от 5 июня расходы по программе были уменьшены до 704,5 млн грн.

Как сообщалось, на прошлой неделе представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что задолженность по выплате заработной платы на сумму 200 млн грн перед шахтерами государственных предприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь" погашена.

"В целом, для погашения около 200 млн грн долгов из государственного бюджета было направлено только 41 млн грн. А остальные средства – за счет действий, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля", – говорил Герус.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что в последние годы все средства, которые закладываются в госбюджете на модернизацию госшахт, в итоге перенаправляются на покрытие долгов по выплате зарплат шахтерам.

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