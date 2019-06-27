 В Украине с 1 июля разрешат проектировать парковки на крышах зданий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодня во многих странах Европы и мира является достаточно распространенным размещение парковок на кровлях торговых центров и других современных общественных зданий. Например, такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии. Это очень выгодно делать, потому что порой найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно. Поэтому для расширения количества паркомест стали использовать эксплуатируемые кровли общественных зданий. Это такие кровли, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. Мы тоже решили заимствовать такой иностранный опыт и в новых изменениях ГСН предусмотрели возможность проектирования вышеупомянутых стоянок. Норма начнет действовать с 1 июля", – сказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Он отметил, что для возможности безопасного расположения такой парковки нужно обязательно соблюдать соответствующие технические требования. Следовательно, автостоянки должны устраиваться в соответствии с требованиями СНИП "Планировка и застройка территорий" по соблюдению противопожарных расстояний от них до прилегающей застройки, требований правил устройства электроустановок от бровки земляного полотна до опор линий электропередач, телефонных линий, антенн мобильной и радиотрансляционного связи. Кроме того, такие автостоянки должны иметь обязательные эвакуационные выходы. Размещать любые временные укрытия для автомобилей запрещается.

В связи с новыми изменениями в ГСН автостоянки допускается располагать на эксплуатируемом покрытии общественных зданий и сооружений за исключением зданий учреждений дошкольного и общего среднего образования, а также корпусов с палатами учреждений здравоохранения.

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