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 Кабмин утвердил порядок создания фондов временного жилья для переселенцев

Кабинет министров утвердил Порядок формирования фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из этих фондов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, реализация положений постановления позволит создать прозрачный механизм балльной системы распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания ВПЛ, а также обеспечить жилыми помещениями наиболее уязвимые категории населения из числа ВПЛ: семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе с инвалидностью; беременных женщин; лиц, утративших трудоспособность; лиц пенсионного возраста.

В основу Порядка положена балльная система распределения жилья по критериям уязвимости. Балльная система разработана на основе опыта Грузии, переданного МТОТ в рамках сотрудничества с Датским советом беженцев при реализации проекта "Техническая помощь правительства Украины с использованием опыта Грузии" при поддержке правительства США.

"Начиная с 2017 года, МинВОТ реализовало несколько пилотных проектов по следующей балльной системе в Мариуполе, Лимане, Покровскую, Славянске Донецкой области, Попасной и Золотом Луганской области, Бердянске, Приморске Запорожской области и в Кривом Роге Днепропетровской области", – отмечается в сообщении.

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По данным министерства, исполнительными комитетами указанных местных советов разработаны и утверждены соответствующие порядки распределения и предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

"Местные советы, которые согласились реализовать пилотный проект, смогли обеспечить жильем более 600 внутренне перемещенных лиц. Стоит отметить, что в течение 3 лет не было ни одного обжалования принятых местными советами решений", – сообщают в министерстве.

Ожидается, что решение Кабмина позволит применять одинаковый подход к использованию средств субвенции, при которой в софинансировании с МинВОТ и местной власти осуществляется покупка жилья для ВПЛ.

Напомним, что покупка временного жилья для внутренне перемещенных лиц осуществляется на основе софинансирования: 50% средств МинВОТ по распределению государственной субвенции, и еще 50% – из местного бюджета.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134557
 
 
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