 Новые требования НБУ могут увеличить количество системно важных банков, – Moody's

Об этом говорится в кредитном прогнозе рейтингового агентства Moody's, опубликованном 27 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Агентство поясняет, что системно важным банкам придется поддерживать дополнительные амортизирующие буферы и снижать свои кредитные риски по отдельным заемщикам.

Как сообщалось, для системно важных банков Нацбанк установит повышенные требования к основному капиталу (в настоящее время норматив достаточности основного капитала - 7%).

"Начиная с 2021 года, системные банки обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% суммы активов и внебалансовых обязательств, взвешенных на коэффициент кредитного риска, в зависимости от степени системной важности таких финучреждений", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Нацбанк для СВБ Украины установил специальные значения норматива мгновенной ликвидности - не менее 30% текущих обязательств (для остальных банков - 20%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента - не более 20% регулятивного капитала (для остальных банков - 25%). Планируется, что новые требования по отдельным нормативам начнут действовать с 1 января 2020 года.

НБУ напомнил, что с 2016 года системно важными банками неизменно определялись государственные "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк", и сообщил, что новый список финансово-значимых финансовых учреждений будет опубликован в ближайшее время.

Новые требования начнут действовать с 2021 года, после того как в январе 2020 года НБУ введет дополнительные требования к капиталу, которые будут приближаться к стандартам Базель III.

Moody's указывает, что требования включают в себя также буфер сохранения капитала, который постепенно возрастет - с 0,625% в 2020 году до 2,5% в 2023 году.

Согласно оценкам экспертов агентства, новым требованиям по критерию достаточности капитала будет соответствовать "Приватбанк". Несмотря на то, что в первом квартале 2019 года его коэффициент достаточности нормативного капитала снизился до 16,82% с 19,24% в 2018 году, все же он был выше чем у "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - соответственно 13,75% и 13,18%.

Аналитики Moody's отмечают, что в последние годы "Приватбанк" существенно сократил свою кредитную концентрацию в связи с повышенным вниманием к кредитованию физических лиц и существенным сокращением своего чистого корпоративного кредитного портфеля.

В отношении "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" агентство указывает на необходимость их во исполнение требований регулятора снизить кредитные риски на одного контрагента, так как сейчас они выше 20% - соответственно 22% и 31,3%, в то время как у "Приватбанка" - всего 4,8%.

Moody's напоминает, что сейчас все три указанных госбанка имеют одинаковый рейтинг "Caa1" с прогнозом "стабильный". По состоянию на 1 апреля 2019 года на их долю суммарно приходилось более 54% совокупных активов банковской системы Украины.

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