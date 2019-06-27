 Новый президент Казахстана решил списать долги по кредитам для 500 тысяч человек

Об этом говорится в комментарии к соответствующему указу президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Согласно документу, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 миллиона тенге по состоянию на 1 июня этого года.

Списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Как уточнил первый вице-премьер - министр финансов страны Алихан Смаилов, на погашение основного долга, процентов и пени по беззалоговым потребительским кредитам Казахстан направит 105 млрд тенге ($277 млн), передает Интерфакс-Украина.

"Что касается суммы, необходимой со стороны государства, для погашения беззалоговых потребительских кредитов, процентов по ним, пени и штрафов, для категорий, о которых мы говорили, потребуется порядка 105 млрд тенге", – сказал Смаилов.

"Из них 88,5 млрд тенге мы из республиканского бюджета привлечем, будут соответствующие суммы в рамках уточнения бюджета в ближайшую неделю. И порядка 17 млрд тенге мы привлечем путем выпуска облигаций Фонда проблемных кредитов (структура правительства республики, – ред.)", – добавил чиновник.

Первый вице-премьер также отметил, что, даже при наличии у человека нескольких кредитов, ему будет погашаться задолженность в пределах только 300 тыс. тенге.

Для того, чтобы изыскать средства в бюджете на кредитную амнистию правительство республики перераспределит средства, выделенные на финансирование Фонда прямых инвестиций.

"Плюс мы сейчас начинаем работу по выпуску облигаций Фонда проблемных кредитов для привлечения 17 млрд тенге", – добавил Смаилов.

Фонд проблемных кредитов выкупит штрафы и пени по беззалоговым потребительским кредитам с 70%-ным дисконтом.

Согласно последним изменениям, в республиканском бюджете на 2019-2021 годы на создание Фонда прямых инвестиций предусмотрено 370 млрд тенге, выделяемых из Национального фонда.

Законопроект о перераспределении бюджетных средств правительство внесет в парламент на следующей неделе.

Как сообщалось, на выборах в июне Касым-Жомарт Токаев набрал 71% голосов, обеспечив себе пятилетний срок на посту президента Казахстана.

В марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства. Назарбаев занимал должность президента Казахстана с 24 апреля 1990 года.

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