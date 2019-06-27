[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.99 29.37
 Власть, Корпоративные отношения
  403  0
Все про:Кабмин (3198) лекарства (261) назначение (323)

 Кабмин назначил главу компании "Лекарства Украины"

Кабинет министров назначил председателем правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Ольгу Полищук.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №450-р от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом государственный секретарь Министерства здравоохранения Артем Янчука уполномочен подписать контракт с новой главой ГАК "Лекарстава Украины".

Согласно данным в электронной декларации, до этого Ольга Полищук работала директором в ООО "СКАЙ БИЗ", совладельцем которого является.

Как сообщалось, Кабмин назначил Геннадия Ворону председателем правления ГАК "Лекарства Украины" в декабре 2015 года, а в апреле 2018 года уволил его с данной должности. После чего, 11 июля 2018 года врио предправления ГАК "Лекарства Украины" была назначена Татьяна Добрица.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134549
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьКабмин назначил главу компании "Лекарства Украины"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГБР Донбасс Зеленский Кабмин Киев ПАСЕ Россия электроэнергия
 
 
 
 
 
 вверх