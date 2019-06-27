 Кабмин назначил главу компании "Лекарства Украины"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №450-р от 26 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом государственный секретарь Министерства здравоохранения Артем Янчука уполномочен подписать контракт с новой главой ГАК "Лекарстава Украины".

Согласно данным в электронной декларации, до этого Ольга Полищук работала директором в ООО "СКАЙ БИЗ", совладельцем которого является.

Как сообщалось, Кабмин назначил Геннадия Ворону председателем правления ГАК "Лекарства Украины" в декабре 2015 года, а в апреле 2018 года уволил его с данной должности. После чего, 11 июля 2018 года врио предправления ГАК "Лекарства Украины" была назначена Татьяна Добрица.

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