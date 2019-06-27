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 Украина ввела спецпошлины на поставки металлопроката из России и Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) по итогам проведения расследования решила применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину ряда видов проката из коррозионностойкой покрытием из Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Антидемпинговые меры установлены сроком на 5 лет. Для производителей и экспортеров товара из РФ ставка антидемпинговой пошлины на импорт в Украину установлена на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китайской Народной Республики – 22,78%.

Также Комиссия продлила на 3 года специальные меры относительно импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов, независимо от страны происхождения.

Также определен размер ставки специальной пошлины для гибких пористых плит, блоков и листов из с пенополиуретанов, с учетом либерализации в отношении импорта в Украину. Так, со дня вступления в силу решения Комиссии, ставка специальной пошлины составит 11,22%, через 12 месяцев со дня их продления – 10,66%, через 24 месяца – 10,13%.

"Также комиссия решила не возбуждать пересмотр антидемпинговых мер относительно импорта в Украину (ДВП) мокрого способа производства происхождением из Республики Беларусь в связи с окончанием срока их применения. Кроме того, на этом же основании решено прекратить процедуру пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину древесноволокнистых плит из Беларуси", – сказано в сообщении.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134546
 
 
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