 "Укртрансгаз" договорился с бывшей компанией Фаворова о реструктуризации 1,5 миллиарда долга

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

"Осуществление сделки "Укртрансгазом" урегулирует претензию Корпорации частных иностранных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) об урегулировании убытков к правительству Украины. Поскольку контракты на поставку газа "Эру Трейдинг" для "Укртрансгаза" покрыты страховыми полисами OPIC – самостоятельного правительственного агентства США, которое помогает американским компаниям инвестировать в развивающиеся рынки", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" продолжают искать решение для урегулирования ситуации, сложившейся в результате дефицита средств.

Как сообщалось, накануне глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что с целью избежания дефолта по контрактам на поставку газа для производственно-технологических нужд (ПТН) "Укртрансгаз" предложил контрагентам вместо денег газ в подземных хранилищах, которым они смогут распоряжаться в начале 2020 года.

Ранее Коболев заявил, что "Нафтогаз Украины" не может продолжать оказывать финансовую поддержку оператору газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз", которая находится на грани банкротства из-за искусственно заниженных тарифов на транспортировку и недостатков кодекса ГТС.

По данным компании, долг оператора ГТС за поставки газа для производственно-технологических нужд (ПТН) по уже заключенным договорам составляет 4,1 млрд грн, в том числе перед "Нафтогазом".

В связи с этим 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубометров и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн с НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта, а также на низкие тарифы на транспортировку газа. Облгазы, в свою очередь, заявляют о недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

Напомним, в ноябре 2018 года бывший совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов был назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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