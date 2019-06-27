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 Кабмин создал региональные подразделения новой налоговой службы

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление правительства №537 от 19 июня "Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, территориальные органы налоговой службы будут созданы как юридические лица публичного права путем реорганизации некоторых органов Государственной фискальной службы (ГФС) через их присоединение к соответствующим органам ГНС.

При этом в системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

"В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов ГФС таможенного направления – таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). 

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134536
 
 
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