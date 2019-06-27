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 "Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 дней до отправки поезда

С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на некоторые поезда за 60 суток до даты их отправки, сообщает АО "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года", - сообщает "Укрзализныця".

Продажа билетов с 8 июля за 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада.

Также продажа билетов за 60 дней распространяется на международные беспересадочные вагоны.

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения будут открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда "Интерсити+" и "Интерсити" - за 30 суток до отправления поезда.

Продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134530
 
 
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