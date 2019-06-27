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 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили рекордные 56 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 27 июня достиг нового исторического рекорда – 56,22 млрд грн по номиналу, увеличившись по итогам прошедших 25 июня первичных аукционов на 4,79 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным, обнародованным Нацбанком, основной прирост вновь обеспечили гривневые бумаги – 4,4 млрд грн, которых теперь в портфеле нерезидентов на общую сумму 54,3 млрд грн.

Помимо того, еще 0,39 млрд грн нерезиденты вложили в долларовые облигации, нарастив их портфель до 0,44 млрд грн.

Неделей ранее портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 2,22 млрд грн, однако тогда больше половины прироста (1,49 млрд грн) обеспечили бумаги в евро.

А по итогам аукционов две недели назад, 11 июня, нерезиденты увеличили вложения во внутренние госбумаги Украины на 4,13 млрд грн, из которых 3,82 млрд грн были в гривне.

В целом с начала года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 49,9 млрд грн. или в 8,9 раз.

Как сообщалось, на первичных аукционах 25 июня Минфин привлек 7,12 млрд грн и $15,85 млн, из которых 4,39 млрд грн обеспечила продажа 6-летних облигаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134522
 
 
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