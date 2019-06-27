[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.99 29.37
 Финансы
  224  0
Все про:ЕБРР (379) электроэнергия (443)

 Кабмин одобрил кредит ЕБРР на 150 миллионов евро для модернизации электросетей

Кабинет министров одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития в сумме 149 млн евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщает БизнесЦензор.

Реализация проекта будет осуществляться НЭК "Укрэнерго"и позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западной, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

"Модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи также является одним из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E", - сообщает Минфин.

Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134519
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыКабмин одобрил кредит ЕБРР на 150 миллионов евро для модернизации электросетей
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы ГБР Донбасс Зеленский Кабмин обыск ПАСЕ Россия ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх