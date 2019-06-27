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Все про:Укрнафта (484) рента (40)

 "Укрнафты" уплатила 3,3 миллиарда ренты с начала года

За 5 месяцев в бюджеты всех уровней ПАО "Укрнафта" выплатило 3,28 млрд грн рентной платы, в том числе 163,8 млн грн в местные бюджеты.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

От "Укрнафты" в государственный и местные бюджеты различных уровней за май этого года поступило 668,9 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам.

"Это на 6,0% больше аналогичного показателя прошлого года (631,2 млн грн). Согласно закрепленного в законодательстве механизма распределения рентной платы за добычу нефти и газа, 33,4 млн грн со всей суммы поступили в областные, районные и местные бюджеты разных уровней", - сообщает "Укрнафта".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134505
 
 
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Це виплатила не укрнафта а ми з своїх кишень за свої ж надра бо все це в цінах і тарифах
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БизнесЦензорНовостиФинансы"Укрнафты" уплатила 3,3 миллиарда ренты с начала года
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