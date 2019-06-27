 "Укрэнерго" накануне запуска нового рынка продолжит консультации по праздникам и выходным

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что в выходные можно будет получить консультации о регистрации участников рынка в платформе Market management system (MMS) и доступа к ней, а также о вопросах расчета и выставления платежей, получения финансовых гарантий и финансовых операций на балансирующем рынке и сегменте урегулирования небалансов.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Постановление Кабмина от 12 июня №512 предусматривает, что для целей PSO НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" будут продавать свою э/э по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах. Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятие, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа э/э по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго"). Граничная цена продажи э/э определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск э/э соответствующего энергопроизводителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель (ГП) будет продавать э/э по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

ГП также будет продавать э/э на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них э/э для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской ТЭС".

Правительство обязало "Энергоатом" продавать не более 75% производимой э/э ГП и не более 15% (всего – не более 90%) - ОСР и ОСП. Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляют соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но будет преобразовано в частное акционерное общество.