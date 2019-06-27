 "Укрэнерго" подписало договор с ENTSO-E об обмене данными

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее соглашение подписали глава НЭК Всеволод Ковальчук и генеральный секретарь ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) Лоран Шмит.

В "Укрэнерго" отмечают, что обмен данными на платформе прозрачности - еще один важный шаг на пути интеграции компании в сеть европейских системных операторов, и является обязательным условием для всех членов ENTSO-E.

"Доступность данных в перспективе будет иметь значительное влияние и на новый рынок электроэнергии, который внедряется в Украине с 1 июля 2019 года. Ведь современная модель конкурентного рынка является очень чувствительной к актуальным данным о потреблении, ветровой и солнечной генерации, импорте, экспорте и др.", - говорится в сообщении.

Благодаря открытости данных трейдеры смогут точнее рассчитывать цену, генерация определять оптимальный режим работы энергоблоков, а системный оператор поддерживать баланс в энергосистеме благодаря более точному прогнозированию потребления и генерации.

Transparency Platform обеспечивает равный и бесплатный доступ к основной информации европейской энергосистемы для всех участников рынка и других заинтересованных сторон.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но будет преобразовано в частное акционерное общество.