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 Курс нацвалюты Грузии установил исторический минимум

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США в среду побил очередной антирекорд: Национальный банк страны установил его на 27 июня на новом историческом минимуме - 2,8470 лари/$1 против 2,8333 лари/$1 на 26 июня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Новый антирекорд курса лари, который с начала этого года обесценился на 6,5%, уже на 7% превышает показатель заложенного в бюджет Грузии на 2019 год курса 2,66 лари/$1.

Между тем, ни регулятор, ни власти Грузии, не видят в этом особых проблем, считая происходящее краткосрочным колебанием национальной валюты, что характерно для действующего в стране плавающего обменного курса.

Как сообщалось, накануне, когда курс нацвалюты за один день упал на 1,4% - до 2,8333 лари/$1, побив очередной антирекорд, глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава назвала это краткосрочным явлением и исключила его обесценивание в долгосрочной перспективе. При этом министр отметила, что власти работают "над нейтрализацией кризиса", связанного с проблемами, возникшими в туристическом секторе страны.

Что касается Нацбанка Грузии, главная функция которого контроль и недопущение роста потребительских цен в стране, он пока не комментировал нынешнее падение курса лари.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134485
 
 
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