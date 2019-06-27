 США нашли новую проблему в самолете Boeing 737 Max

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Запрет на эксплуатацию самолета Boeing 737 Max отменят, когда это будет сочтено безопасным, подчеркивается в заявлении FAA.

Речь может идти о новой проблеме в программном обеспечении Boeing 737 MAX, выявленной пилотами FAA во время тестов с использованием тренажера-авиасимулятора, сообщают в тот же день AFP и Reuters со ссылкой на неназванные информированные источники.

По этим данным, у пилотов возникали трудности с управлением самолетом после включения системы маневрирования по тангажу (MCAS).

Ранее сообщалось, что причиной крушения двух самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии были недостатки в работе системы MCAS. Теперь корпорация Boeing работает над ее улучшением.

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines. В обоих случаях эксперты отмечают нарушение траектории и скорости набора высоты с последующим неконтролируемым падением лайнеров. В результате крушений погибли 346 человек.

Предварительный отчет по делу о крушении самолета в Эфиопии показал, что пилоты придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу. Большинство стран мира, включая США, запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX до окончания расследования.