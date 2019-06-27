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Все про:Конгресс США (34) санкции (1230) Северный поток (460) Коболев (328)

 Комитет Конгресса США одобрил санкции против российских трубопроводных проектов

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о введении санкций против российских трубопроводных проектов.

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает БизнесЦензор.

"Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов", - сообщает Коболев.

По словам Коболева, законопроект о санкциях против российских трубопроводных проектов может быть подписан президентом США уже в августе. Законопроект может

"Напомню, этот законопроект с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов", - сообщает Коболев.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream - 2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - считает Коболев.

По данным российских СМИ, США вводят ограничительные меры против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2" в Германию. Под санкции попадут даже страховые компании, связанные с его строительством и обслуживанием. Сейчас построено больше половины морской части "Северного потока-2".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134475
 
   
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Америка не Европа! Европейские соплежуи за рашистское бабло раком перед ху@лом станут и при этом будут утверждать, что так они отстаивают европейские ценности! Нужно активизировать взаимодействие с США, благо барыга уже не помеха!
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Америка - молодцы.
Им совершенно безразличны любые интересы, кроме своих собственных!
Хотят продавать свой дорогой газ - будут штрафовать всех, кто покупает и продаёт любой другой газ, кроме американского.
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В теме уже отметилось два неравнодушных кацапа, радеющих за "бедных" европейцев, которым вместо спонсоров терроризма в Роисе придется платить гаранту мира и демократии в США. Комитет Конгресса США одобрил санкции против российских трубопроводных проектов - Цензор.НЕТ 1047

Эти же проксевые псевдоукраинские ублюдки будут топить за ЗЕ в любой теме.
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