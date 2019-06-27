 Комитет Конгресса США одобрил санкции против российских трубопроводных проектов

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает БизнесЦензор.
"Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкциях на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов", - сообщает Коболев.
По словам Коболева, законопроект о санкциях против российских трубопроводных проектов может быть подписан президентом США уже в августе. Законопроект может
"Напомню, этот законопроект с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля и не затрагивает других интересов", - сообщает Коболев.
"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream - 2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - считает Коболев.
По данным российских СМИ, США вводят ограничительные меры против компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2" в Германию. Под санкции попадут даже страховые компании, связанные с его строительством и обслуживанием. Сейчас построено больше половины морской части "Северного потока-2".
Им совершенно безразличны любые интересы, кроме своих собственных!
Хотят продавать свой дорогой газ - будут штрафовать всех, кто покупает и продаёт любой другой газ, кроме американского.
Эти же проксевые псевдоукраинские ублюдки будут топить за ЗЕ в любой теме.