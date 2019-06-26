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Все про:Коломойский (772) суд (1857) Приватбанк (904)

 Суды обходятся "Приватбанку" в 10% всех расходов

Судебные процессы, которые "Приватбанк" ведет по всему миру, обходятся ему в около 10% от операционных расходов.

Об этом сообщил председатель правления банка Петр Крумханзл, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Глава "Приватбанка" напомнил, что два года назад он был самым убыточным в системе, а сегодня это самый прибыльный украинский банк, который заработал в прошлом году 12,67 млрд грн прибыли и 90% от этой суммы перечислил государству в качестве дивидендов.

"Одна из наших стратегических задач – вернуть банку и украинскому народу 156 млрд грн, которые государство вложило в спасение банка. Для этого банк ведет судебные процессы по всему миру, стоимость которых составляет около 10% от операционных расходов банка. Это наши инвестиции, которые позволят компенсировать миллиарды долларов средств, выведенных из банка до его национализации", – подчеркнул Петр Крупханзл.

Как рассказывала ранее заместитель председателя правления "Приватбанка" Галина Пахачук, в судах различных инстанций рассматривают 238 тысяч дел, связанных с "Приватбанком", что составляет 60% судебных исков всей банковской системы по разным спорам. В том числе около 600 дел замглавы банка отметила как знаковые.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что судебные процессы, инициированные Игорем Коломойским против Украины в борьбе за "Приватбанк", обошлись в 2018 году государству в 600 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134425
 
 
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