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 ПАСЕ согласилась вернуть российскую делегацию без каких-либо санкций

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений несмотря на нарушение ими принципов Совета Европы.

Об этом сообщает Европейская правда, передает БизнесЦензор.

После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и рядом других государств, и утвердили резолюцию в целом. За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.

В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений.

Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы с российской стороны государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только пять требований:

  • отпустить 24 украинских моряка, захваченных вблизи Керченского пролива;
  • безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;
  • безусловно сотрудничать со следствием по сбитию авиалайнера MH17;
  • приложить усилия, чтобы остановить преследование ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;
  • сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально через голоса крымчан.

В свою очередь представители семи государств-членов Совета Европы в его парламентской ассамблее сделали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

"Безусловное восстановление прав российской делегации без выполнения ни одного из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлением, которая не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.

Это заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых она защищает", - заявил он.

Эти семь государств объявили о совместных действиях в ПАСЕ при "беспрецедентном кризисе доверия (к Совету Европы), который был создан на этой неделе".

"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.

Украинские депутаты, как и планировали, оставляют ПАСЕ как минимум до конца текущей сессии, но не все остальные парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться 27 июня.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134424
 
 
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