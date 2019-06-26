 МАУ может увеличить частоту рейсов в Тбилиси

Об этом сообщила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы выполняем два ежедневных рейса в Тбилиси и рассматриваем возможность увеличения частоты этих рейсов. В Батуми мы не планируем выполнять рейсы - это направление сезонное, а мы отказались от таких рейсов в пользу рейсов, которые можно выполнять круглогодично ", - сказал Сацкая.

Она отметила, что Тбилиси для МАУ "важен, так как он имеет сетевой транзитный эффект".

"Для пассажиров из Европы, стран Балтии поездка в Тбилиси через Киев - очень хорошая модель", - сказал она.

Вместе с тем Сацкая отметила проблему высоких аэропортовых сборов в некоторых аэропортах Грузии, которые были переданы в концессию.

"Существует проблема, которая не дает нам (МАУ) возможности развиваться в Грузии: в Тбилиси и Батуми достаточно высокие аэропортовые сборы, так как эти аэропорты находятся в концессии у иностранных компаний. И эти сборы намного выше, чем во многих европейских городах. Снижение этих сборов позволило бы автоматически на такую же сумму снизить стоимость перелета", - сказала Сацкая.

Как сообщил коммерческий директор авиакомпании Yanair (ООО "Янэйр ЛТД.") Тарас Стригуненко, большая часть туристов (из Украины) в Грузию принимает решение о поездке за неделю-две до нее".

"Мы знаем, что большая часть туристов в Грузию - это индивидуальные туристы. Они принимают решение не заранее, поэтому они всегда мониторят ситуацию по ценам. По нашей информации от туристов, цены в Батуми (на размещение) начали расти", - сказал Стригуненко.

Как сообщалось, Госавиаслужба Украины приостановила действие сертификата авиакомпании Yanair в ночь на 6 июня. 19 июня ведомство приняло решение возобновить сертификат авиакомпании.

Авиакомпания Yanair зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности. Флот компании состоит из семи самолетов - пяти Боинг -737 и двух Airbus (А320 и А321).

По данным госреестра, конечным бенефициаром компании является Алексей Янчук.

Авиакомпания "МАУ" основана в 1992 году. 100% ее акций находятся в частной собственности. Одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

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