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 Прокуратура изъяла 50 миллионов наличными у нелегальных торговцев сигаретами. ФОТО

В ходе обысков в рамках расследования схемы уклонения от налогов сотрудниками прокуратуры и ГФС изъято 50 млн грн, полученных от реализации табачных изделий по фиктивным документам.

Об этом сообщает прокуратура города Киева, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, должностные лица частного предприятия создали схему уклонения от уплаты налогов при реализации подакцизных товаров - табачных изделий за наличные средства на территории Харьковской области.

Так, в ходе проведения следственных действий и негласных мероприятий в отношении группы жителей города Киева, которые контролировали деятельность предприятий с признаками фиктивности, установлены факты использования реквизитов предприятий для изготовления финансово-хозяйственных документов по приобретению крупных партий табачных изделий у одного из харьковских предприятий.

При этом на самом деле харьковское предприятие осуществляло реализацию табачных изделий другим покупателям за наличные средства без учета этих хозяйственных операций в налоговой отчетности, занижая тем самым реальный объем полученного дохода.

"Во время проведения обыска по месту осуществления Харьковским предприятием своей деятельности следователями ГФС обнаружено и изъято наличных средств на сумму почти 50 млн грн, в то время как предприятием задекларирован валовой доход только на 937,6 тыс. грн в 2018 году и 228 тыс. грн за первый квартал 2019 года", – отмечается в сообщении.

Также в ходе обыска изъято табачных изделий ориентировочно на сумму 13 млн грн.

"При этом, должностные лица общества не оказали какого-либо документального происхождения указанной суммы наличных средств и табачных изделий", – указывают в прокуратуре.

Согласно сообщению, следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

Как уточили в пресс-службе столичного управления ГФС, обыски были проведены в рамках расследования уголовного производства об уклонении одного из киевских предприятий в 2018-2019 годах от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн.

"Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажа в адрес фиктивных предприятий. Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последнее фиктивного налогового кредита", – сказано в сообщении ГФС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134421
 
 
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