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 Госдолг за месяц сократился на $1,5 миллиарда, – Минфин

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на $1,44 млрд, или на 1,8%, до $78,4 млрд.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 18,36 млрд грн, или на 0,9%, до 2,106 трлн грн.

Согласно данным Минфина, с начала года – за январь-май – объем госдолга вырос на 0,1% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 2,9% в гривневом эквиваленте.

Напомним, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд, или на 2,6%, до $78,32 млрд. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, до 2,169 трлн грн.

Относительно ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% с 71,8% в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134413
 
 
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