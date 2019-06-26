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 Паромная переправа через Дунай на границе с Румынией начнет работать с 1 сентября

Новая паромная переправа через Дунай Орловка (Украина) – Исакча (Румыния) может заработать с 1 сентября 2019 года.

Об этом и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"К 1 сентября планируем запустить новую паромную переправу через Дунай "Орловка-Исакча". Это будет круглосуточный, современный, технологичный, международный пункт пропуска для паромного, морского и речного грузопассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования", – сказал Власов.

По словам главы ГФС, ежедневная пропускная способность новой переправы должна составить около 200 единиц грузового автомобильного транспорта, 500 – легкового, пассажиропоток – 1500 человек.

"Этот пункт пропуска находится в самом узком месте Дуная. Расстояние между украинским и румынским берегами – не более 900 м. Его плюс огромен – через Дунай и ты уже в Румынии, экономия времени – налицо. Сейчас только можно объехать 200 км. Наша территория готова практически на 100%. Румынская сторона создает временную технологическую схему", – отметил Власов.

И.о. главы ГФС добавил, что 27 июня состоится встреча представителей ГФС с румынскими коллегами по этому вопросу.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск паромной переправы "Орловка–Исакча" на лето 2019 года.

Напомним, правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) – Орловка (Украина) в апреле 2018 года.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность об этом была достигнута в 2006 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134406
 
 
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