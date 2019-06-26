 Зеленский внес в Раду законопроект о снижении стоимости электроэнергии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте 26 июня, текст законопроекта пока не опубликован.

Как сообщалось, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что Зеленский инициирует законопроект относительно снижения стоимости электроэнергии, которым предусматривается отсрочка введения рынка электроэнергии на один год.

При этом документом предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и вместо нее действовала другая формула – "Роттердам-".

По словам Геруса, документом предлагается, чтобы стоимость доставки угля из Роттердама в Украину была изъята из формулы. Кроме того, предлагается, чтобы были введены дисконты на случай, если качество угля хуже.

ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10376 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", который предусматривает перенос новой модели на один год – на 1 июля 2020 года.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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