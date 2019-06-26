 Количество украинских туристов в Грузии может вырасти до 400 тысяч человек – посол

Так считает посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Количество туристов из Украины в Грузию может и должно вырасти до 400 тыс. человек. Я бы хотел подчеркнуто заявить: Грузия абсолютно безопасная страна. Сейчас из Украины в Грузию приезжают 170 тыс. туристов в год, я бы хотел видеть больше. В Грузии украинских туристов встречают всегда с широкой улыбкой и особым отношением", – сказал Думбадзе.

Посол призвал грузинских туроператоров и отельеров "сделать особые тарифы для украинцев".

"Когда речь о туристах из дружественных стран, я уверен: бизнес будет гибок", – сказал Думбадзе.

Как сообщил посол, в Грузии возобновили традицию дарить бутылку грузинского вина каждому прилетающему туристу.

"Уже восстановили традицию встречать туристов бутылкой вина при прилете", – сказал посол.

При этом он отметил, что некоторое снижение официального курса лари к доллару на фоне запрета российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян из РФ в Грузии, а также рекомендации туроператорам и турагентам воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию, "находится в пределах обычных курсовых колебаний".

Вместе с тем Думбадзе сообщил, что 70% россиян приезжают в Грузию автотранспортом и только 30% – самолетами.

В свою очередь глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма Анна Романова подчеркнула, что росту турпотока из Украины в Грузию будет способствовать, в частности, информационная кампания Грузии в Украине, а также пересмотр грузинской стороной ценовых предложений для украинских туристов.

"Я посмотрела, сколько стоят турпакеты и авиаперелеты в Грузию. На сегодня они дороже, чем отдых в Турции. Призываю пересмотреть ценовые предложения и предложить Грузию по ценам, как в Турции. Тогда украинцы с удовольствием поедут", – сказал Романова.

"Мы не сможем быстро перебить рынок России, который составлял 1,4 млн, это нереально. Но если хорошо поработать, если грузинские турператоры откроют двери и сделают скидки и при условии активной Грузии в Украине, думаю, можно выйти на уровень 400 тыс. туристов", – сказал она.

Вместе с тем, по словам директора Центра развития туризма Украины Владимира Царука, согласно уже заявленным на сегодня полетным программам, можно прогнозировать: турпоток из Украины в Грузию в 2019 году составит 200 тыс. человек, хотя специальные информационные кампании и снижение цен могут увеличить этот турпоток.

Как сообщалось, 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста. В настоящее время они отпущены.

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