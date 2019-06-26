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 Кабмин утвердил 8 поданных Зеленским кандидатур на должности глав областных администраций

Кабинет министров по предложению Администрации президента на заседании в среду, 26 июня, одобрил и направил на рассмотрение Владимира Зеленского кандидатуры на пост глав восьми областных государственных администраций.

Как передает БизнесЦензор, об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Правительство решило направить на рассмотрение президента все внесенные кандидатуры глав ОГА ... По каждому кандидату было разное количество голосов за/против", – сообщил Розенко.

По словам вице-премьера, президент предлагает назначить главой Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого.

Кроме того, предложено назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134398
 
 
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