 "Черновцыгаз" призвал ускорить подписание договоров на обслуживание внутридомовых сетей

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Черновцыгаз", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что с 1 мая услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома.

С 2019 ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на владельцев, ОСМД или управляющих, в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах", приказами Минэнергоугля №250 от 10 мая и №190 от 27 июля 2018 года, а также Правилами безопасности систем газоснабжения и Кодексом газораспределительных сетей (ГРС).

"Определение зон ответственности и подробную информацию о газифицированном объекте содержит специальный акт, утвержденный Кодексом ГРС. Он является неотъемлемой частью Типового договора распределения природного газа и должен быть заключен с каждым потребителем – юридическим лицом для многоэтажек, или физическим – для частных домов", – пояснил главный инженер Черновицкого отделения "Черновцыгаза" Сергей Козар.

В то же время, по данным компании, на сегодня подписано 19 817 актов балансовой принадлежности по частным домам, что составило 12,2% от общего количества. По многоквартирным домам подписано 284 акта, а это менее 7%, и заключено всего 13 договоров на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

"Начиная с прошлого года мы неоднократно обращались к потребителям газа, управляющим, органам местного самоуправления с разъяснениями о необходимости подписания актов договоров, как того требует действующее законодательство. Низкий уровень заключения договоров свидетельствует о том, что многие балансодержателей пытаются избежать ответственности за состояние сетей в доме. И тем самым продолжают пренебрегать безопасностью жителей", – подчеркнул технический директор "Черновцыгаза" Дмитрий Кривко.

Стоимость работ по техническому обслуживанию зависит от их вида и объема – протяженности сетей, количества приборов, их типа и периода обслуживания, и рассчитывается индивидуально для каждого клиента и дома. С типовым договором и прейскурантом цен, каждый потребитель может ознакомиться во всех Центрах обслуживания клиентов компании и на официальном сайте "Черновцыгаза" cv.104.ua в подразделе "Ваша безопасность".

В компании напомнили,, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния. А это, в свою очередь, может привести к непредсказуемым аварийным ситуациям и даже несчастным случаям.

"Поэтому еще раз информируем и рекомендуем потребителям газа Черновицкой области как можно скорее урегулировать вопрос подписания актов балансовой разграничения и заключить договоры на обслуживание с лицензированными организациями, чтобы войти в отопительный сезон безопасно и безаварийно", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2018 году предприятие транспортировало около 367,5 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тысяч предприятий, учреждений и организаций.

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