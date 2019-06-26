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 НБУ упростит получение банковских услуг по ID-картам

Национальный банк и Государственная миграционная служба Украины договорились о комплексном пересмотре нормативных документов, регулирующих процессы идентификации и верификации клиентов финансовых учреждений с использованием ID-карточек.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

После внесения соответствующих изменений банки смогут не только считать информацию с чипа ID-карты, но и упорядочить правила ее хранения и обработки в электронном виде. Это даст возможность значительно сэкономить время клиентов на получение банковских услуг и сделает их доступнее для граждан.

Украинские финансовые учреждения должны осуществлять обслуживание граждан с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. В то же время ID-карта используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), который выдавался гражданам ранее.

ID-карта является самодостаточным удостоверением личности, поэтому использование такого документа никоим образом не ограничивает возможности украинцев относительно пользования банковскими или другими услугами.

Сейчас в банках и небанковских финансовых учреждениях продолжается процесс оборудования отделений и терминалов считывателями информации с ID-карточек.

В дальнейшем использование указанных устройств даст возможность этим учреждениям:

  • автоматизировать процессы идентификации и верификации клиентов;
  • значительно сократить время обслуживания клиентов;
  • уменьшить бумажный документооборот;
  • минимизировать влияние человеческого фактора.

Данные с чипа ID-карты уже можно считать с помощью обычных POS-терминалов, которые установлены в отделениях банков. Эта опция есть в стандартном меню указанных устройств.

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, введен в Украине с 2016 года.

Основным преимуществом ID-карты в отличие от паспорта гражданина Украины в форме книжечки является ее высокий уровень защиты. Именно безопасность является главным мотивом внедрения биометрических документов во всем мире. Благодаря встроенному электронному чипу ID-карточку на сегодняшний день невозможно подделать или скопировать.

По информации Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на июнь 2019 года в Украине уже оформлено свыше 3,2 млн паспортов нового образца.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134385
 
 
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