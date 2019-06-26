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 Энергетика, Финансы, Корпоративные отношения
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 "Нафтогаз" вслед за "Укрнафтой" оспорил норматив отчисления дивидендов в госбюджет

НАК "Нафтогаз Украины" вслед за "Укрнафтой" оспорил постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибили за 2018 год и попросил суд объединить свой иск с поданным ранее аналогичным иском "Укрнафты".

Об этом говорится в определении Окружного админсуда Киева от 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Иск "Укрнафты" был направлен в суд 14 июня. "Нафтогаз" обратился в суд спустя неделю – 20 июня. Представители "Нафтогаза" попросили суд в ускоренном режиме рассмотреть заявление об объединении исков в одно производство.

Суд назначил рассмотрение обращения "Нафтогаза" на 27 июня.

Как сообщалось, в качестве обеспечительной меры по иску "Укрнафта" просит на время его рассмотрения остановить действие нормы, обязывающей ее направлять 90% чистой прибыли на выплату дивидендов.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн. 

По результатам деятельности в 2018 году "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получил чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн, что в 2,9 раза меньше результата за 2017 год. 

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона. 

Правительственное постановление №364 от 24 апреля 2019 года обязывает "Нафтогаз" проголосовать за направление на выплату дивидендов 90% чистой прибыли, то есть 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам). С 2003 года операционное управление "Укрнафтой" осуществляет группа "Приват".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134384
 
 
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