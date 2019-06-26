 Насалик возглавил аукционный комитет по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному приказу №272 от 21 июня 2019 года, в состав аукционного комитета вошли: министр энергетики Игорь Насалик (глава комитета), генеральный директор директората энергетических рынков Ольга Буславец, госсекретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев, замдиректора юрдепартамента и начальник отдела правового обеспечения Минэкономразвития Федор Тринус (все – члены комитета).

Представителями от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг стали: начальник управления энергорынка НКРЭКУ Юрий Власенко, а также начальник управления генерирующих предприятий департамента по урегулированию отношений в сфере энергетики Алексей Чуприна. Последний, согласно приказу Минэнергоугля №274 от 24 июня, был заменен Андреем Огньовым – замдиректора департамента по регулированию отношений в сфере энергетики.

Кроме того, по согласию и с правом совещательного голоса в состав аукционного комитета вошел представитель Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулишова – директор департамента изучения и расследования рынков топливно-энергетического комплекса, а также представители энергогенерирующих компаний: гендиректор "Энергоатом Трейдинг" НАЭК "Энергоатом" Сергей Бедин, член дирекции ОАО "Центрэнерго" Ярослава Помилуйко, замдиректора департамента по вопросам коммерции ЧАО "Укргидроэнерго" Алексей Никитин.

Помимо персонального состава аукционного комитета приказом №272 было утверждено положение о данном органе.

По информации пресс-службы Минэнергоугля, 25 июня состоялось первое заседание комитета, на котором был согласован регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на Украинской энергетической бирже (УЭБ), примерные формы договоров купли-продажи э/э на рынке двухсторонних договоров, договоров купли-продажи с "Гарантированным покупателем", а также договор купли-продажи э/э с операторами системы распределения и оператором системы передачи для компенсации технологических потерь.

Кроме того, комитет на заседании 25 июня установил размер комиссионного сбора для всех участников аукциона – 1 грн (без НДС), а также определил на июль ежедневный (без выходных) график проведения аукционов.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Постановление Кабмина от 12 июня №512 предусматривает, что для целей PSO "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" будут продавать свою э/э по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах. Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятие, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа э/э по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго"). Граничная цена продажи э/э определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск э/э соответствующего энергопроизводителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель будет продавать э/э по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

ГП также будет продавать э/э на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них э/э для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС)".

Правительство обязало "Энергоатом" продавать не более 75% производимой э/э ГП и не более 15% (всего – не более 90%) – ОСР и ОСП. Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляют соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

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