 Власти России возобновят субсидирование продаж местных автомобилей

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В ходе встречи министр попросил Медведева поддержать инициативу о выделении дополнительно 10 млрд руб., так как выделенные в начале 2019 года 10,4 млрд руб. уже закончились.

По словам министра, это позволит "простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах". Увеличение продаж с начала года благодаря реализации программ Мантуров оценил в 63 тыс. автомобилей.

Поддержать деньгами планируется программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", а также лизинг легковых и грузовых автомобилей. При этом на автокредитование будет выделено 6 млрд руб.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали в России с января 2018 года. В их рамках некоторые категории покупателей могли получить скидку на покупку машины в 10%. Уже в середине мая 2018 года российский Минпромторг сообщил о завершении этих двух программ, отметив, что был достигнут целевой показатель в 80,6 тыс. автомобилей.

В феврале этого года глава Минпромторга объявил, что с марта обе программы будут возобновлены.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram