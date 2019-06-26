[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.03 29.42
 Транспорт
  106  0
Все про:авто (1967) льготы (98) Медведев (71) Россия (3909)

 Власти России возобновят субсидирование продаж местных автомобилей

Российское правительство выделит дополнительно 10 млрд рублей ($160 млн) на реализацию программ по стимулированию продаж автомобилей российского производства.

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В ходе встречи министр попросил Медведева поддержать инициативу о выделении дополнительно 10 млрд руб., так как выделенные в начале 2019 года 10,4 млрд руб. уже закончились.

По словам министра, это позволит "простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей в самых востребованных сегментах". Увеличение продаж с начала года благодаря реализации программ Мантуров оценил в 63 тыс. автомобилей.

Поддержать деньгами планируется программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", а также лизинг легковых и грузовых автомобилей. При этом на автокредитование будет выделено 6 млрд руб.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действовали в России с января 2018 года. В их рамках некоторые категории покупателей могли получить скидку на покупку машины в 10%. Уже в середине мая 2018 года российский Минпромторг сообщил о завершении этих двух программ, отметив, что был достигнут целевой показатель в 80,6 тыс. автомобилей.

В феврале этого года глава Минпромторга объявил, что с марта обе программы будут возобновлены.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3134380
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортВласти России возобновят субсидирование продаж местных автомобилей
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин ПАСЕ Россия суд США ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх